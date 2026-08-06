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НовостиНедвижимость6 августа 2026 3:10

В Новосибирской области ввод жилья упал на 36% за год

Цены за квадратный метр продолжают расти
Валерия МОРГУНЕНКО
На вторичном рынке средняя цена достигла 122 тысячи рублей за квадрат.

На вторичном рынке средняя цена достигла 122 тысячи рублей за квадрат.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе – июне 2026 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 788,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% меньше уровня в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона.

Всего в области сдано 10,5 тысячи квартир. В прошлом году падение объемов ввода было менее заметным – 7,5%. Нынешнее снижение почти в пять раз превышает прошлогоднее.

На рынке недвижимости цены также продолжают расти. На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра достигла 145 337 рублей. Элитные квартиры подорожали на 1,5%, типовые – на 1,4%, улучшенные – на 1%.

На вторичном рынке средняя цена достигла 122 340 рублей за квадрат. Типовое жилье выросло на 1,1%, улучшенное – на 1,5%. А элитные квартиры подешевели на 4,7%.

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