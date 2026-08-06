В Новосибирской области ввод жилья упал на 36% за год

На вторичном рынке средняя цена достигла 122 тысячи рублей за квадрат. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В январе – июне 2026 года в Новосибирской области введено в эксплуатацию 788,8 тысячи квадратных метров жилья, что на 36% меньше уровня в аналогичном периоде прошлого года. Это следует из доклада Новосибирскстата о социально-экономическом положении региона.

Всего в области сдано 10,5 тысячи квартир. В прошлом году падение объемов ввода было менее заметным – 7,5%. Нынешнее снижение почти в пять раз превышает прошлогоднее.

На рынке недвижимости цены также продолжают расти. На первичном рынке средняя стоимость квадратного метра достигла 145 337 рублей. Элитные квартиры подорожали на 1,5%, типовые – на 1,4%, улучшенные – на 1%.

На вторичном рынке средняя цена достигла 122 340 рублей за квадрат. Типовое жилье выросло на 1,1%, улучшенное – на 1,5%. А элитные квартиры подешевели на 4,7%.

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