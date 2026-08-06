В Новосибирске завершилось благоустройство улицы Кирова

В Новосибирске завершилось комплексное благоустройство улицы Кирова на участке от путепровода Октябрьской магистрали до входа в метро. Об этом в своем канале в МАКС рассказал мэр города Максим Кудрявцев.
300 метров пешеходной зоны полностью обновили. На основание из песка и щебня специалисты установили новые бордюры. Завершающим этапом стала укладка тротуарной плитки с мраморной крошкой, асфальтирование дорожек и обустройство газонов.
В рамках работ также отремонтировали 1,1 километра дорожного полотна. На все обновленные объекты действует четырехлетняя гарантия.
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