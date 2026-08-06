180 часов обязательных работ получил любитель пьяной езды в Новосибирской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Сибиряк уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Однако в июне 2026 года он снова сел за руль. На одной из улиц поселка его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.
В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначено 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишился права управления транспортными средствами на полтора года.
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