180 часов обязательных работ получил любитель пьяной езды в Новосибирской области

Сибиряк уже привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом виде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краснозерский районный суд Новосибирской области вынес приговор местному жителю за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Сибиряк уже привлекался к ответственности за пьяную езду. Однако в июне 2026 года он снова сел за руль. На одной из улиц поселка его остановили сотрудники ГИБДД. Освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме.

В суде мужчина полностью признал вину. Ему назначено 180 часов обязательных работ. Кроме того, мужчина лишился права управления транспортными средствами на полтора года.

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