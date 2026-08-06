В судах Новосибирска смогут работать студенты-юристы

Студенты колледжей и вузов, получающие юридическое образование, смогут работать специалистами в судах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правительство РФ одобрило законопроект, который разрешает назначать на должности секретарей и консультантов судов студентов, получающих юридическое образование. Информация об этом опубликована на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Новые правила распространятся на все российские суды. Документ, внесенный Верховным судом, позволяет замещать должности категории «специалисты» в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах кандидатам со средним профессиональным юридическим образованием. Также работать секретарями смогут студенты вузов, освоившие более половины программы.

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