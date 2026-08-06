Новосибирская область готовится ко второму пику активности клещей

Несмотря на снижение количества обращений, расслабляться рано. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирской области ожидается второй пик активности клещей. Он достигнет максимума в середине сентября и продлится до первого снега, предупредили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

В зоне риска – любители тихой охоты, отправляющиеся за грибами. Всего с начала сезона зафиксировано 15 289 обращений. Несмотря на снижение количества обращений, расслабляться рано, отмечают специалисты.

При походе в лес рекомендуется выбирать светлую одежду, закрывающую тело, заправлять штанины в носки, использовать репелленты, избегать высокой травы и проводить осмотры каждые 15-20 минут. Проверять принесенные из леса грибы и цветы.

При укусе не удаляйте клеща народными методами – лучше обратитесь к врачу. Если возможности нет, снимите его пинцетом вращательными движениями, обработайте ранку и сдайте клеща на исследование.

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