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НовостиАвто6 августа 2026 0:49

Власти Новосибирска выделили 1,8 млрд рублей на строительство дороги к СКИФу

Объявлен повторный конкурс на поиск подрядчика
Валерия МОРГУНЕНКО
Завершить строительство планируется к декабрю 2028 года.

Завершить строительство планируется к декабрю 2028 года.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске вновь объявлен конкурс на поиск подрядчика, который построит дорогу в Советском районе. Заказчиком выступает МКУ «Управление дорожного строительства», начальная цена контракта – 1,8 млрд рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Четырехполосная магистраль протяженностью почти два километра пройдет от пересечения улиц Кутателадзе и Демакова до улицы Арбузова с выходом на трассу «Кольцово-Академгородок». Расчетная скорость движение по новой дороге составит 80 км/ч.

Работы разделены на два этапа, завершить строительство планируют к декабрю 2028 года. Закупка проводится за счет бюджетных средств города.

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