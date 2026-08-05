Психолог Миллер: «Люди с нарциссизмом выбирают для детей необычные имена»

Дети с вычурными именами часто сталкиваются с травлей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Психолог Александра Миллер рассказала, о чем говорит выбор необычного имени для ребенка. По ее словам, такие родители чаще всего страдают нарциссизмом и заниженной самооценкой. Об этом сообщает издание «Абзац».

Специалист пояснила, что незрелые родители пытаются реализовать через детей то, что не смогли сделать сами. Они выглядят высокомерно, но внутри чувствуют себя ничтожеством и таким образом пытаются доказать свою значимость. При этом они не думают об интересах ребенка и его будущем.

Миллер также напомнила, что дети с вычурными именами часто сталкиваются с травлей в школе. Родители-нарциссы об этом не задумываются, они мыслят сиюминутно и ориентируются только на реакцию окружающих. Психолог добавила, что именно из-за такого воспитания вырастают инфантильные взрослые, которых нарциссическая мать не может отпустить от себя.

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