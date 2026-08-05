Риелтор Гершкович: «Акции и планирование помогут сэкономить на ремонте»

Не нужно доверять закупку материалов прорабу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эксперт по недвижимости Марк Гершкович рассказал, как можно снизить расходы на ремонт. По его словам, грамотное планирование и самостоятельная закупка материалов помогают сэкономить до 40% бюджета. Об этом сообщает издание «Абзац».

Специалист посоветовал заранее составить детальный проект и строго ему следовать, а также не доверять закупку материалов прорабу — самостоятельная покупка обходится в среднем на 20% дешевле. Он рекомендовал следить за акциями в магазинах и покупать остатки прошлых коллекций, где скидки доходят до 40%.

При этом эксперт подчеркнул, что экономить на качестве сантехники, электрики, гидроизоляции, дверей и окон не стоит — они должны быть дорогими и установленными профессионалами. Это поможет избежать крупных трат в будущем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX