Мотоциклист погиб при столкновении с внедорожником в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Погиб водитель мотоцикла, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
Авария случилась 5 августа в 19:55 на улице Титова, 234. Водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara 2004 года рождения выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением мужчины 1999 года рождения.
От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Водитель внедорожника с травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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