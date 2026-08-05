Мотоциклист погиб при столкновении с внедорожником в Новосибирске

Водитель мотоцикла скончался на месте. Фото: ГАИ Новосибирской области

В Ленинском районе Новосибирска произошло смертельное ДТП. Погиб водитель мотоцикла, еще один человек госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.

Авария случилась 5 августа в 19:55 на улице Титова, 234. Водитель внедорожника Suzuki Grand Vitara 2004 года рождения выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с мотоциклом Suzuki под управлением мужчины 1999 года рождения.

От полученных травм водитель мотоцикла скончался на месте. Водитель внедорожника с травмами доставлен в больницу. На месте работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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