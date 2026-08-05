СК переквалифицировал дело о гибели подростка в Кузбассе

Дело расследовалось в Крапивинском округе. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе следователи изменили квалификацию дела о гибели 17-летнего подростка. Троим фигурантам вместо более тяжких статей предъявили обвинение по статье о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщает издание VSE42.Ru со ссылкой на Следственный комитет.

Речь идет о деле, которое расследовалось в Крапивинском округе. Фигурантам также вменили незаконную охоту. Ранее мать погибшего опубликовала в соцсетях жалобу, в которой потребовала не дать виновным уйти от строгого наказания.

На обращение женщины обратили внимание в центральном аппарате СК. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководству кузбасского управления Следственного комитета доложить о ходе расследования.

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