Глава новосибирского «Союза отцов» заявил о дефиците учителей-мужчин

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске председатель местного отделения «Союза отцов» Сергей Майоров прокомментировал резонансную инициативу своего коллеги из Свердловской области. Ранее Вячеслав Истошин предложил с пяти лет ограничить участие женщин в воспитании мальчиков. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.
Сергей Майоров пояснил, что новосибирское отделение организации выступает не против женщин, а за возвращение мужчин в детские сады, школы и секции. Он подчеркнул, что сейчас вокруг ребенка с ранних лет в основном женщины — воспитательницы и учительницы, и это создает перекос.
По словам Майорова, мужское и женское воспитание одинаково важны для гармоничного развития личности. Он добавил, что их цель — не убрать женщину, а восстановить природный баланс, когда рядом с ребенком есть оба родителя.
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