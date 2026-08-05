Подрядчик ремонтирует трассу к аэропорту Толмачево под Новосибирском

Завершить все работы планируют к середине августа 2026 года. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Новосибирской области начался ремонт трассы, ведущей к аэропорту Толмачёво. Работы проводят по заказу регионального управления автомобильных дорог. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД.

На дороге укладывают износостойкое асфальтобетонное покрытие. Такой материал выбрали из-за большого потока машин, который постоянно проходит по этому маршруту.

Завершить все работы планируют к середине августа 2026 года. На обновленное покрытие подрядчик дает гарантию два года. Водителей попросили отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с ремонтом.

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