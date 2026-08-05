Прокуратура добилась уборки дорог на трех улицах Новосибирска

В Новосибирске после вмешательства прокуратуры привели в порядок дороги на улицах Обская, Водопроводная и Бердском переулке. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Проверку провели по жалобе человека с инвалидностью. Выяснилось, что на этих участках дорожное покрытие содержалось плохо. Из-за разросшейся зелени передвигаться по тротуарам и проезжей части было трудно.
После того как надзорное ведомство указало на нарушения, муниципальное предприятие вышло на уборку. Рабочие скосили траву, обрезали ветки деревьев и привели территорию в порядок. Сейчас все недостатки устранены.
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