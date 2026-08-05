Фонтан из-под земли забил на Бердском шоссе в Новосибирске

Без горячего водоснабжения остались жители Советского района. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на Бердском шоссе из-под земли забил фонтан воды. Это произошло на обочине дороги во время испытаний теплосетей. Об этом сообщили в канале «Инцидент Новосибирск» в Макс.

Без горячего водоснабжения остались жители Советского района. Перекрытие затронуло примерно 45 жилых зданий на улицах Вахтангова, Русской, Тружеников, Шлюзовой и Экваторной.

По словам очевидцев, в этой местности подобные выбросы воды случаются примерно один раз в три года.

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