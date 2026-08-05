Доля задержек сдачи квартир в Новосибирской области достигла 46,3%

В целом по стране этот показатель держится на уровне 44,6%. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В первом полугодии 2026 года в Новосибирской области почти половина многоквартирных домов была сдана с опозданием. Показатель задержек превысил средний по России почти на два процента. Об этом рассказал аналитик Сергей Николаев в своем телеграм-канале.

По данным сайта ЕРЗ, за январь-июнь в регионе ввели в эксплуатацию 349 тысяч квадратных метров жилья. Из них 161,7 тысячи квадратов сдали позже обещанных сроков. Доля объектов, построенных с нарушением графика, составила 46,3%. В целом по стране этот показатель держится на уровне 44,6%.

Особенно тревожная ситуация с долгостроями. В Новосибирской области 14,3% квартир ждали своих владельцев больше года. Для сравнения, по России таких объектов только 7,9%.

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