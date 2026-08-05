Прилет трех рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс S7 5036 из Казани должен был прибыть в 20:20. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 5 августа в новосибирском аэропорту Толмачево изменилось расписание нескольких рейсов. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

Прилет самолетов из Казани, Уфы и Баку отложили на срок от получаса до нескольких часов. Рейс S7 5036 из Казани должен был прибыть в 20:20, но его перенесли на 23:00.

Самолет из Уфы под номером S7 5046 вместо 20:30 приземлится только в начале первого ночи 6 августа. Рейс S7 5580 из Баку ожидали в 22:30, теперь его прилет планируется на 23:01.

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