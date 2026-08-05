Волонтеры ищут пропавшую 63-летнюю женщину в Новосибирске

Женщина пропала с территории садоводческого товарищества. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В Новосибирске с 4 августа разыскивают 63-летнюю Нину Викторовну Новикову. Женщина пропала с территории садоводческого товарищества «Рассвет-2» в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы и светло-голубые глаза. Во что она была одета в момент исчезновения, неизвестно.

Женщине требуется медицинская помощь. Волонтеры просят всех, кто видел Нину Викторовну или знает, где она может находиться, позвонить на горячую линию по номеру 8 (800) 700-54-52 или в службу спасения по номеру 112.

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