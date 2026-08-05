Бастрыкин поручил ускорить расследование дел о нападениях детей в Новосибирске

Фигуранты длительное время нападают на подростков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование двух уголовных дел о противоправных действиях группы подростков в Новосибирске. Речь идет о нападениях на несовершеннолетних в районе торговых комплексов. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следствия, фигуранты длительное время нападают на подростков, избивают их и вымогают деньги. Отмечается, что молодые люди также поддерживают идеологию запрещенного в России экстремистского движения. В следственном управлении СК по Новосибирской области с марта и апреля этого года расследуются два уголовных дела, по которым глава ведомства уже поручал представлять доклады.

Александр Бастрыкин дал поручение исполняющему обязанности руководителя регионального следственного управления Антону Бадулину завершить расследование в кратчайшие сроки. Также он потребовал доложить о результатах и дать оценку доводам, которые озвучивались в публичном пространстве.

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