ХК «Сибирь» отправился в Минск на тренировочный сбор с 36 хоккеистами

Поездка состоялась 5 августа. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Хоккейный клуб «Сибирь» прибыл на тренировочный сбор в Минск. Поездка состоялась 5 августа. Об этом сообщили в пресс-службе новосибирской команды.

В обновленный состав вошли 36 хоккеистов. Из них четыре вратаря, двенадцать защитников и двадцать нападающих. Среди вратарей на сбор отправились Михаил Бердин, Ярослав Ветров, Денис Габдрахманов и Антон Красоткин. Линию защиты представят Егоров Аланов, Арсений Аннисимов, Никита Баклашев, Даниил Валитов, Даниил Волков и другие.

В нападении – Михаил Абрамов, Егор Бабенко, Тэйлор Бек, Иван Воробьев, Егор Коршков, Антон Косолапов, Даниил Лазутин, Илья Лиозенков, Александр Мирзабалаев, Архип Неколенко, Степан Никулин, Александр Першаков, Сергей Попов, Максим Сушко, Павел Ткаченко, Павел Тютчев, Илья Федотов и Алексей Яковлев.

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