Новосибирцы обнаружили тело пожилой женщины на козырьке подъезда

Женщина скончалась от полученных травм. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировском районе Новосибирска на козырьке подъезда жилого 17-этажного дома обнаружили тело пожилой женщины. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в Макс.

Женщина скончалась от полученных травм. Тело нашли на улице Дмитрия Шмонина, 10.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону КП-Новосибирск сообщили, что на место выезжала полиция. Проводится проверка. По предварительной информации происшествие не носит криминальный характер.

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