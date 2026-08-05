Осужденная из Новосибирской области сыграла в международном шахматном турнире

Осужденная из Новосибирской области участвовала в шахматном турнире. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Осужденная, отбывающая наказание в исправительной колонии №9 Новосибирской области, приняла участие в международном шахматном турнире среди осужденных. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области.

Соревнования прошли в формате видеоконференции. За победу боролись представители пенитенциарных учреждений государств-участников СНГ: России, Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Организаторами выступили ФСИН России и Федерация шахмат России.

Новосибирскую область представила осужденная, имеющая звание кандидата в мастера спорта по шахматам. Она единственная женщина, которая успешно прошла отборочный этап и вошла в состав российской сборной.

- Шахматы стали частью моей жизни с раннего детства. В четыре года мой дедушка, человек, который всегда вдохновлял меня, научил меня основам этой удивительной игры. С тех пор я не только полюбила шахматы, но и начала активно развивать свои навыки, - рассказала участница.

По словам женщины, во время подготовки к турниру она каждую неделю посещала шахматный кружок, организованный в исправительном учреждении.

- Подготовка у нас действительно серьезная, мы изучаем теорию и применяем ее на практике. Как более опытный игрок, я также помогаю начинающим шахматисткам. Обсуждаю с ними тактику, делюсь секретами уверенности за доской, - поделилась осужденная.

Турнир состоял из пяти туров. На каждую партию участникам отводилось по 10 минут, при этом каждый сделанный ход добавлял в копилку участника по 5 секунд.

По итогам соревнований первое место заняла сборная Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси. Вторыми стали представители уголовно-исполнительной службы Минюста Армении, третье место досталось сборной ФСИН России. Победителей и призеров наградили кубками и медалями.

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