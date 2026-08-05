Трое новосибирцев получили по 3,5 года колонии за вымогательство и разбой

Приговор пока не вступил в законную силу. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор трем местным жителям, которых признали виновными в вымогательстве и разбое. Преступления были совершены в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Суд установил, что подсудимые встретились с потерпевшей на месте дорожной аварии, в которой участвовал один из них. Мужчины, понимая, что женщина не может дать отпор троим физически крепким людям, в грубой форме потребовали передать им 400 тысяч рублей в течение месяца. Они угрожали применить насилие к ней и ее родным, а один из нападавших достал травматический пистолет и направил его в голову потерпевшей, пригрозив выстрелить.

Кроме того, злоумышленники не давали женщине выйти из машины, толкнули ее и схватили за волосы, после чего забрали 11 тысяч рублей наличными. Затем они подошли к аварийному комиссару, который приехал на место ДТП, и без объяснений отобрали у него водительское удостоверение и свидетельство о регистрации автомобиля, принадлежащие потерпевшей. С этими документами мужчины скрылись и в дальнейшем распорядились ими по своему усмотрению.

Суд согласился с позицией государственного обвинения и назначил каждому из подсудимых наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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