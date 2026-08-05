МЧС потушило пожар в двухэтажном частном доме в Новосибирске

Причину возгорания сейчас устанавливают. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Октябрьском районе Новосибирска на улице Короленко загорелся двухэтажный частный дом, в котором живут две семьи. Жертв и пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Первые пожарные расчеты прибыли на место через семь минут после вызова. К тому моменту кровля здания полыхала по всей площади, а затем обрушилась. Сухая и жаркая погода вместе с большим количеством горючих конструкций способствовали быстрому распространению пламени, которое угрожало соседним домам и хозяйственным постройкам. Специалисты газовой службы перекрыли подачу топлива, чтобы обеспечить безопасную работу пожарных.

Открытое горение удалось ликвидировать за 50 минут. В тушении участвовали 29 пожарных и 8 единиц техники. Огонь охватил площадь около 200 квадратных метров, однако соседние участки удалось отстоять. Причину возгорания сейчас устанавливают дознаватели МЧС.

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