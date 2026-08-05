Мэр Новосибирска утвердил проект нового микрорайона на месте частного сектора

На освободившейся территории возведут современный жилой квартал. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал постановление о комплексном развитии территории (КРТ) в Октябрьском районе. Документ опубликован на сайте городской администрации.

Речь идет о квартале в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала. Сейчас здесь стоит частный сектор - 288 домов. Но уже к 1 марта 2039 года их снесут, а на освободившейся территории возведут современный жилой квартал.

Проект предусматривает строительство 353,5 тысячи квадратных метров жилья. Кроме того, для новых жителей построят школу на 1100 мест, два детских сада на 420 мест и поликлинику.

Благодаря расширению микрорайона численность населения вырастет до 11 783, сегодня здесь официально живут 619 человек.

Собственникам изымаемых участков выплатят компенсацию.

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