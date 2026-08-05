Губернатор Андрей Травников поблагодарил строителей за вклад в развитие региона

Глава региона поблагодарил коллектив компании «Агросервис». Фото: Правительство Новосибирской области

В преддверии Дня строителя в новосибирском Академгородке прошло торжественное мероприятие, посвященное работникам строительной отрасли. Поздравления прозвучали на площадке новой музыкальной школы, которая откроется через месяц. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Первый заместитель Председателя Государственной Думы ФС РФ Александр Жуков, Губернатор Андрей Травников, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Аксёненко отметили вклад работников строительной отрасли в укрепление экономики, в развитие региона и поздравили их с Днем строителя.

- В последние годы у нас зародилась хорошая традиция: День строителя начинать праздновать на новом, преимущественно социальном объекте; объекте интересном и даже уникальном. И сегодня мы поздравляем строителей на действительно очень знаковом долгожданном объекте – в музыкальной школе в Академгородке. Это первая за последние 30 лет музыкальная школа, да ещё и самая крупная – как с точки зрения строительных объемов, так и по количеству учеников, по числу направлений преподавания. Это достойный подарок, - сказал губернатор региона Андрей Травников.

Глава региона поблагодарил коллектив компании «Агросервис» за качественную работу с опережением графика и выразил признательность всем строителям за напряженный труд, назвав их созидателями будущего.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков в видеообращении также поздравил работников строительного комплекса и подчеркнул, что их добросовестный труд важен для экономики, социальной инфраструктуры и решения государственных задач.

Новое четырехэтажное здание школы площадью более 5,6 тысячи квадратных метров рассчитано на почти 800 детей. Здесь будут обучать по 22 музыкальным специализациям. В школе оборудованы большой концертный зал на 350 мест с гримерными, малый зал на 60 мест, две студии звукозаписи, хоровой класс и библиотека. Здание построено с учетом всех акустических требований и станет новым культурным центром для жителей Академгородка.

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