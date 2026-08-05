БПЛА следят за лесами Новосибирской области в грибной сезон

Для контроля за обстановкой используют беспилотники. Фото: Минприроды Новосибирской области

В лесах Новосибирской области усилили патрулирование в связи с началом грибного сезона и установившейся жаркой погодой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минприроды.

Рейдовые группы лесничеств проверяют соблюдение правил пожарной и санитарной безопасности. Особое внимание уделяют разведению огня и захламлению территорий мусором. Для контроля за обстановкой используют не только наземные бригады, но и беспилотники – это помогает охватывать большие площади и быстрее реагировать на нарушения.

Сотрудники также напоминают грибникам о необходимости следить за своей безопасностью. Из-за жары и густой растительности даже опытные сборщики могут потерять ориентиры. В ведомстве советуют надевать яркую одежду, сообщать близким свой маршрут и не уходить далеко от опушек. В мониторинге задействован стажер Евгений Сюзев, который использует дроны для поиска людей и очагов возгораний – его навыки пилотирования, полученные в зоне СВО, помогают обследовать участки на малой высоте.

Сейчас под непрерывным контролем находятся как приграничные с другими регионами районы, так и самые посещаемые внутренние лесные массивы.

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