Новосибирские грибники поделились местами, в которых можно собрать богатый урожай

Новосибирцы делятся своим урожаем грибов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Новосибирской области начался грибной сезон. Местные жители уже собирают белые грибы, подберезовики, подосиновики, лисички, опята, грузди, маслята и другие виды.

Одними из самых популярных мест для «тихой охоты» считаются Кудряшовский и Караканский боры, а также Сузунский район, известный обилием лисичек.

Опытные грибники также рассказали, как отличить ядовитые грибы от съедобных.

- В этом деле лучше не рисковать: если гриб кажется незнакомым и есть малейшие сомнения в его пищевой пригодности — незамедлительно выбросить, - рассказала «Горсайту» грибник Олеся.

Еще одна любительница собирать грибы, Наталья, посоветовала иметь при себе знатока или «умное» приложение, которые смогут распознать находку. Ядовитые грибы нередко отличаются неприятным запахом, однако полагаться только на этот признак не стоит. Также специалисты советуют не срезать грибы возле дорог и промышленных предприятий, поскольку они способны накапливать вредные вещества.

Особое внимание грибники уделяют свинушкам. Одни считают их пригодными в пищу при правильной обработке, другие предпочитают вовсе не собирать из-за риска отравления.

Собранный урожай жители региона заготавливают на зиму: сушат, замораживают, солят и маринуют. Среди любимых блюд новосибирцев — грибные супы, жареные грибы с рисом и домашняя пицца с лесными грибами. Особенно популярны маринованные осенние опята, которые многие хозяйки считают одной из лучших домашних заготовок.

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