В Бурятии главврач получил условный срок за подмену анализа и хранение наркотика

Очирова приговорили к трем годам и семи месяцам условно с запретом занимать руководящие должности в медицине. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Бурятии осудили бывшего главврача Баргузинской ЦРБ Баира Очирова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и хранении наркотиков. Об этом сообщает «Номер один».

В ноябре 2024 года глава Баргузинского района Михаил Мишурин попал в ДТП на служебном автомобиле. При осмотре машины инспекторы учуяли запах алкоголя. Когда у чиновника взяли кровь на анализ, Очиров дал указание дежурному врачу подменить биоматериал. Позже главврач пояснил, что согласился помочь не из корысти, а из жалости.

– Если бы на месте главы был другой человек, не занимающий определённой должности, я бы так не поступил. Обычного человека я даже не осматривал бы, – признался подсудимый.

При обыске в кармане пиджака Очирова нашли 11 граммов наркотика. Сначала он рассказал, что сам собрал коноплю в поле, но позже изменил показания, заявив, что нашел пакет с наркотиком у подъезда. Суд приговорил его к трем годам и семи месяцам условно с запретом занимать руководящие должности в медицине на два года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX