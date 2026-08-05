В Адыгее мужчина избил подростка в компьютерном клубе

В Адыгее задержали мужчину, избившего подростка в компьютерном клубе. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Яблоновский в Республике Адыгея в одном из компьютерных клубов взрослый мужчина избил подростка. У школьника появились гематомы, он также испытал сильный стресс. По факту случившегося полиция Тахтамукайского района начала проверку.

- Мать мальчика рассказала, что конфликт начался еще до посещения клуба. Когда ее сын покупал чипсы, к нему подошел неизвестный мужчина, схватил его за горло и поднял. Позже, уже в помещении клуба, тот же мужчина продолжил провоцировать подростка. Когда школьник попытался защититься, нападавший избил его и вывел на улицу, - сообщает сайт 360.ru.

Женщина отметила, что прохожие и мамы с детьми, находившиеся рядом с игровой площадкой, вмешались и помогли остановить конфликт. При этом посетители компьютерного клуба, по ее словам, не стали вмешиваться и лишь наблюдали за происходящим.

После нападения подросток пожаловался на боль в голове и ухе, а на лице у него образовалась гематома. Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Во время допроса мужчина признал, что применил силу по отношению к несовершеннолетнему, назвав свой поступок ошибкой. Он также публично извинился перед подростком, его родителями и всеми, кого могли затронуть его действия. Кроме того, подозреваемый подчеркнул, что в произошедшем не было межнациональных или религиозных мотивов.

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