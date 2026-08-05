Химик Петренко: «Вода в открытом кувшине портится за два дня»

Вода портится из-за жизнедеятельности микроорганизмов в ней. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Питьевая вода в открытом кувшине при температуре выше 25 градусов сохраняет пригодность не более двух дней. Об этом NEWS.ru доцент кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Дмитрий Петренко.

По словам химика, вода портится из-за жизнедеятельности микроорганизмов: гнилостные бактерии разлагают органические вещества с образованием неприятно пахнущих газов. Скорость этого процесса зависит от исходной концентрации бактерий, происхождения жидкости и температуры.

– В холодильнике открытая бутылка в оригинальной упаковке с крышкой не стухнет за пять суток. Минеральный состав жидкости на срок хранения практически не влияет, – отметил специалист.

Для кратковременного хранения, подчеркнул Петренко, подходит качественный пищевой пластик. Для длительного – стеклянная или стальная тара. Стекло не вступает в реакцию с водой и сохраняет ее вкус. В таких емкостях вода может храниться до 36 месяцев.

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