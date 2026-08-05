Инфекционист Турская предупредила о последствиях невылеченного хламидиоза

Инфекционист Турская предупредила о тяжелых последствиях неизлеченного хламидиоза. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Врач-инфекционист Наталья Турская рассказала, что отсутствие своевременного лечения хламидиоза может привести к серьезным осложнениям как у женщин, так и у мужчин. По ее словам, инфекция способна негативно влиять не только на репродуктивное здоровье, но и вызывать поражение суставов.

- У женщин заболевание может стать причиной воспалительных процессов в органах малого таза, образования спаек в маточных трубах, проблем с зачатием и даже самопроизвольного прерывания беременности. У мужчин хламидиоз нередко приводит к хроническому уретриту, простатиту, эпидидимиту, а также снижению способности к зачатию, - рассказала инфекционист изданию NEWS.ru.

Кроме того, независимо от пола, инфекция повышает риск развития реактивного артрита, хронических воспалительных заболеваний и увеличивает вероятность заражения ВИЧ. Если хламидиоз передается ребенку во время родов, у новорожденного могут возникнуть пневмония, конъюнктивит и задержка развития. Врач подчеркнула, что хламидиоз нельзя оставлять без лечения, поскольку своевременная терапия помогает избежать опасных осложнений.

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