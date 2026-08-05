В Кузбассе суд вынес приговор за жестокое убийство 13 летнего мальчика

Группа мужчин избила мальчика, а один из них надругался над ним. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей, напавших на 13-летнего школьника в Юрге в апреле 2024 года. Двое мужчин получили реальные сроки, третий умер до вынесения приговора. Об этом сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Кемеровской области.

По версии следствия, группа мужчин по малозначительному поводу поссорились с мальчиком, после чего силой запихнули его в багажник автомобиля и увезли на безлюдный участок. Там они избили ребенка, а один из них совершил насильственные действия сексуального характера.

Суд приговорил одного из мужчин к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима, второго – к 16 годам. Автомобиль, на котором увезли потерпевшего, конфискован в доход государства. Уголовное дело в отношении третьего соучастника прекращено в связи со смертью.

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