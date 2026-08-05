Водитель автобуса из Краснообска предстанет перед судом за наезд на девочку

Водитель автобуса превысил скорость и не пропустил пешехода. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области будут судить 61-летнего водителя автобуса «ПАЗ», который допустил наезд на ребенка не пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Трагедия произошла 3 января 2025 года в рабочем поселке Краснообск на улице Северной. На нерегулируемом пешеходном переходе водитель сбил девочку. Ребенок получил сотрясение мозга, переломы ребер с разрывом легкого и перелом тазовых костей.

По версии следствия, автобус двигался со скоростью около 30 км/ч при ограничении 20 км/ч. Водитель не уступил дорогу пешеходу, чем нарушил ПДД. Уголовное дело направлено в суд.

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