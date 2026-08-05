В Октябрьском районе Новосибирска сузят две улицы из-за ремонта теплосетей

Движение по проезжей части временно ограничат из-за ремонтных работ. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На двух улицах в Октябрьском районе Новосибирска вводятся временные ограничения движения из-за ремонта на теплотрассе. Об этом предупредили в пресс-службе Центра организации дорожного движения Новосибирской области.

До 14 августа сузится проезжая часть улицы Зыряновской у дома №63 – на шесть метров с четной и нечетной сторон. До 18 августа аналогичное ограничение введут на улице Бориса Богаткова около дома №3 по улице Воинской, близи школы № 52.

Работы проводит ООО «НТСК». Водителей просят быть внимательными, ориентироваться на дорожные знаки и соблюдать ПДД.

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