В Новосибирске в водах Оби пропало тело 15-летнего подростка

Юноша решил искупаться и в какой-то момент скрылся под водой. Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Новосибирска произошла трагедия: вечером 4 августа 15 летний подросток пропал во время купания в реке Обь. Тело несовершеннолетнего до сих пор не обнаружено, сообщает пресс-служба СУ СК России по Новосибирской области.

Юноша, находясь в компании молодых людей, решил искупаться и в какой-то момент скрылся под водой. Следственный отдел по Ленинскому району организовал доследственную проверку. Устанавливаются обстоятельства и причины трагедии. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

В ведомстве отмечают, что это не первый случай гибели детей в водоемах региона в этом году. С мая по август в Новосибирской области утонули пятеро несовершеннолетних.

СУ СК России по Новосибирской области напоминает родителям о запрете купания в неположенных местах и о необходимости следить за детьми вблизи водоемов.

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