В Новосибирске полиция возбудила уголовное дело после поджога машин на Дачной

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту возгорания двух припаркованных машин на улице Дачной. Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.
– Заявление в Отдел полиции поступало, возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса РФ, – рассказали в ведомстве.
Речь идет об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, которое можно расценить как намеренный поджог.
Напомним, рядом стоящие автомобили загорелись в ночь на 4 августа. Огнеборцы прибыли на место через несколько минут и ликвидировали пожар за шесть минут. В тушении участвовали 12 спасателей на трех единицах техники. Пострадавших нет.
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