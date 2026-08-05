Найк Борзов выступит на бесплатном фестивале «Новатория» в Новосибирске

8 августа на главной сцене фестиваля выступит Найк Борзов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Впервые в Новосибирске с 7 по 9 августа в парке «Арена» состоится фестиваль креативных индустрий «Новатория», хедлайнерами которого станут Найк Борзов, Антоха МС и группа «тима ищет свет». Подробное расписание и информация о мероприятиях размещены на официальном сайте фестиваля.

В программе – выступления музыкантов, театральные постановки, показы фильмов, арт-инсталляции и дизайн-проекты. Организаторы обещают настоящую битву арта и дизайна, соревнования танцевальных, театральных и музыкальных коллективов, которые рассудят эксперты российского и международного уровня.

Кроме того, на главной сцене фестиваля ожидается насыщенная музыкальная программа. 7 августа выступят небольшие сибирские объединения и пройдет dj-сет. В субботу, 8 августа, на сцене появятся группы «Марлины» и «тима ищет свет», а также выступит Найк Борзов. В завершающий день, 9 августа, новосибирцы смогут послушать Антоху МС и побывать на квартирнике местной группы PORTO BANDA с хором Jam Sound.

Любой желающий сможет посетить фестиваль, вход на все события свободный.

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