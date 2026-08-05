В Новосибирске ушла из жизни известный педиатр Лариса Казначеева

Лариса Казначеева была уважаемым в стране врачом-педиатром. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

3 августа в Новосибирске скончалась доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии и неонатологии Новосибирского государственного медицинского университета Лариса Казначеева. Об этом сообщает пресс-служба НГМУ.

Лариса Федоровна не только преподавала будущим медикам, но и была уважаемым в стране врачом-педиатром. Коллектив университета выразил глубокие соболезнования родным и близким Ларисы Казначеевой.

Прощальная церемония состоится в Новосибирске сегодня, 5 августа, с 14:00 до 15:00 по адресу: улица Потанинская, 42/1.

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