В Чановском районе суд отправил мужчину в колонию за пьяную езду

Мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль пьяным. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что в декабре 2025 года сибиряк, уже имевший судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль пьяным. Освидетельствование показало повышенный показатель этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортом на четыре года. Автомобиль ВАЗ 21124 конфисковали в доход государства.

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