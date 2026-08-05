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НовостиПроисшествия5 августа 2026 3:50

В Чановском районе суд отправил мужчину в колонию за пьяную езду

Сибиряк также лишился автомобиля
Валерия МОРГУНЕНКО
Мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль пьяным.

Мужчина, уже имевший судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль пьяным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Чановский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении местного жителя, признанного виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что в декабре 2025 года сибиряк, уже имевший судимость за аналогичное преступление, снова сел за руль пьяным. Освидетельствование показало повышенный показатель этилового спирта в выдыхаемом им воздухе.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Его приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении с запретом на управление транспортом на четыре года. Автомобиль ВАЗ 21124 конфисковали в доход государства.

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