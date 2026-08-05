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НовостиОбщество5 августа 2026 3:09

Новосибирская прокуратура добилась завершения строительства спорткомплекса

После вмешательства выделили дополнительные 5 млн рублей
Валерия МОРГУНЕНКО
Работы на объекте завершены под надзором областной прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Работы на объекте завершены под надзором областной прокуратуры. Фото: пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Прокуратура Краснозерского района проконтролировала строительство спорткомплекса при лицее № 2 в районном центре, реализуемое в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

В 2026 году после вмешательства прокуратуры на завершение работ дополнительно выделили более 5 млн рублей. Для этого определили нового подрядчика – ООО «Гражданстройпроект», в июне заключили муниципальный контракт.

При надзорном сопровождении прокуратуры работы фактически завершены. Сейчас идет подготовка документации для ввода объекта в эксплуатацию.

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