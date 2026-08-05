Драка в аптеке Новосибирска переросла в стрельбу из травматического оружия

Конфликт между двумя мужчинами перерос в потасовку с травматическим оружием. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в полицию поступило сообщение о драке в аптеке на улице Доватора в Новосибирске. Конфликт между двумя мужчинами перерос в потасовку, в ходе которой один из участников выстрелил в оппонента из травматического оружия. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

Подозреваемого задержали сотрудники уголовного розыска. Им оказался ранее не судимый 28-летний житель Октябрьского района. На месте изъяли две гильзы и две сферические пули.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Мужчину задержали, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

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