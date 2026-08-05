В Новосибирске мужчина получил 10 лет колонии за конфеты с наркотиками

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
25-летний новосибирец отправится в колонию за контрабанду заграничных конфет, содержащих наркотические вещества. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В октябре 2025 года осужденный приобрел в Таиланде на острове Пхукет кондитерские изделия, содержащие тетрагидроканнабинол. Он вез их для личного использования, но на границе товар изъяли сотрудники таможни.
Обской городской суд Новосибирской области назначил мужчине наказание в виде десяти лет и одного месяца лишения свободы в колонии строгого режима.
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