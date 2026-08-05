Новосибирская область сохранила статус самого проблемного региона по ОСАГО

Средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области превышает 150 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область и Республика Ингушетия – единственные регионы России с максимальным уровнем риска недобросовестных действий на рынке ОСАГО. Такие данные следуют из аналитического исследования Банка России, опубликованного на официальном сайте.

По данным мониторинга за период с апреля 2025 по март 2026 года, оба субъекта сохранили статус «красной зоны». Год назад таких регионов было четыре, однако Дагестан и Чечня улучшили показатели и перешли в «желтую» категорию.

В Новосибирской области суммарный риск составил 6,0 балла, все показатели мониторинга существенно превышают среднероссийский уровень.

Доля выплат в проблемных регионах значительно превышает долю сборов страховых премий: 4,06% против 2,29% от общероссийского объема. Это прямо указывает на высокую концентрацию мошеннических схем.

Средняя выплата по ОСАГО в Новосибирской области превышает 150 тысяч рублей, частота страховых случаев – 6,0% и выше. В целом по России коэффициент выплат вырос до 72,7%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX