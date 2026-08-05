Новосибирские спасатели вытащили тонущего парня на карьере Юго-Западный

Спасатели мгновенно подбежали к воде и вытащили пострадавшего на берег. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На карьере Юго-Западный в Новосибирске едва не произошла трагедия. Вчера, 4 августа, спасатели помогли 23-летнему молодому человеку, который плавал вдоль берега с другом и начал тонуть, сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Товарищ бросился на помощь, но справиться с течением не смог. Спасатели МАСС мгновенно среагировали, подбежали к воде и вытащили пострадавшего на берег. Нахлебавшегося воды парня передали бригаде скорой помощи для осмотра.

Спасатели напоминают, что купаться разрешено только в оборудованных местах. Карьер Юго-Западный опасен резкими перепадами глубины и холодными течениями – здесь ежегодно гибнут люди.

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