В Новосибирске спасатели помогли перевернувшейся на сапе семье с ребенком

Спасатели заметили на воде перевернувшийся сап с тремя людьми. Фото: Юлия Лоза. Перейти в Фотобанк КП

Вчера, 4 августа, в акватории Оби напротив ЖК «Марсель» спасатели МАСС заметили перевернувшийся сап с тремя людьми. Пострадавшими оказалась семья: 34-летний мужчина и 28-летняя женщина, также годовалая девочка. Об этом сообщает пресс-служба МАСС Новосибирска.

Спасатели помогли им выбраться из воды и передали медикам для осмотра. Ребенок находился в спасательном жилете, что защитило его от переохлаждения и помогло удержаться на воде до прибытия помощи. Взрослые жилетов не надели. Кроме того, от обоих исходил запах алкоголя.

МАСС Новосибирска напоминает правила безопасности: спасательный жилет обязателен для всех, независимо от умения плавать, алкоголь на воде недопустим, а дети всегда должны находиться в жилетах и под присмотром.

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