В Сухом Логу рабочий погиб под обрушившейся смесью песка и грунта

Это уже второй смертельный случай на предприятии за последний год. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сухом Логу во время чистки бункера на заводе погиб рабочий. Несчастный случай случился 3 августа. Об этом сообщает издание «Уральский меридиан».

Сушильщик третьего разряда находился внутри бункера, когда на него неожиданно обрушилась масса из песка и техногенного грунта. Выбраться из-под завала мужчина не смог, спасти его не удалось — он умер еще до прибытия медиков. Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах произошедшего, на заводе началась внеплановая проверка.

Это уже второй смертельный случай на предприятии за последний год. В 2025-м здесь погиб электрогазосварщик — на него упала металлическая решетка во время ремонтных работ. Тогда выяснилось, что причина в нарушении технологического процесса и плохой организации труда, завод оштрафовали. Теперь комиссии предстоит установить, привела ли к новой трагедии аналогичная халатность или причина оказалась иной.

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