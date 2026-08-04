Шеф-повар Синицын: «Обычную соль не стоит заменять морской при консервации»

Синицын предупредил о важности стерилизации банок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Шеф-повар Сергей Синицын поделился советами, как приготовить домашние консервы, чтобы они не испортились и радовали вкусом всю зиму. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

По словам кулинарного эксперта, главное правило — не заменять обычную каменную соль на морскую или йодированную. Также не стоит менять пропорции сахара и уксуса, иначе заготовка может забродить или прокиснуть. Если хочется придать блюду необычный аромат, лучше добавить фруктовый уксус не во время консервации, а непосредственно перед подачей к столу.

Кроме того, Синицын предупредил о важности стерилизации банок. Даже если емкость на вид идеально чистая, ее все равно нужно прогреть. И главное — нельзя заливать кипящее содержимое в холодную банку, иначе стекло не выдержит перепада температур и лопнет.

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