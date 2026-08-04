Треть новосибирцев покупает детям школьные б/у вещи ради экономии

Семь из десяти сталкивались с перерасходом. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство родителей новосибирских школьников начинают готовить детей к 1 сентября примерно за месяц до учебного года, а средний бюджет на сборы составляет 20 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Om1 Новосибирск.

В список покупок чаще всего входят канцелярия (83%), школьная форма (80%), обувь (55%) и рюкзаки (43%). Треть опрошенных уже покупали школьные вещи с рук или готовы рассмотреть такой вариант ради экономии. Четверть родителей планирует потратить до 10 тысяч рублей, 29% — от 20 до 30 тысяч, а 11% — еще больше. При этом семь из десяти сталкивались с перерасходом: чаще всего из-за того, что ребенок вырастает из одежды, либо из-за необходимости докупить принадлежности.

Самой частой проблемой при сборах стал поиск всех нужных товаров в одном месте (54%). Еще 37% испытывают трудности с подбором одежды по размеру, 34% — с поиском качественных вещей по приемлемой цене, а 33% сложно уложиться в бюджет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX