Под Новосибирском завершился ремонт дороги у поселка Мусы

На финальном этапе на дороге установили знаки. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Каргатском районе завершили ремонт дороги, ведущей к поселку Мусы, в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

Работы провели на участке с 11-го по 14-й километр. Дорожники приступили к ремонту в апреле этого года. По проекту специалисты устранили пучинообразование и уложили новое дорожное покрытие толщиной 24 сантиметра из щебеночно-песчаной смеси С-1. Чтобы не создавать помех для водителей, ремонт вели по частям, учитывая интенсивное движение на этом направлении.

На финальном этапе на дороге установили знаки и сигнальные столбики для безопасности автомобилистов.

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