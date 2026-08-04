Инспектор новосибирской ГАИ получила благодарность за помощь в регистрации авто

Женщина отметила, что сотрудница строго соблюдает закон. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

Жительница Новосибирска поблагодарила сотрудницу регистрационного отдела ГАИ за внимательность и профессионализм при оформлении документов на автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ведомство поступило благодарственное обращение в адрес старшего государственного инспектора Татьяны Митаевой. Женщина отметила, что сотрудница строго соблюдает закон, но при этом всегда готова помочь. Она подчеркнула такие качества инспектора, как доброжелательность, внимательность и отличное знание своего дела.

Благодаря содействию Татьяны Митаевой горожанке удалось быстро собрать необходимые документы и успешно поставить автомобиль на учет. В ГУ МВД добавили, что именно такие специалисты формируют положительный образ сотрудника полиции — ответственного, чуткого к людям и преданного своей работе.

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